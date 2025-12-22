Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su trayectoria y constancia lo han convertido en una opción habitual para miles de personas que, cada mañana, siguen el sorteo con la esperanza de comenzar el día con un golpe de suerte.

Este juego matutino hace parte de la rutina diaria de numerosos apostadores que encuentran en el Dorado Mañana una alternativa accesible, tradicional y emocionante dentro del mundo del chance en el país.

Nùmero ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 22 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los mayores atractivos del Dorado Mañana es la variedad de modalidades de juego que ofrece, pensadas para ajustarse a diferentes perfiles de apostadores, desde los más experimentados hasta quienes participan de forma ocasional. Estas opciones permiten elegir el nivel de riesgo y el posible premio según la estrategia de cada jugador:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Gracias a esta diversidad de modalidades y premios, el Dorado Mañana se mantiene como una de las alternativas más atractivas del chance en Colombia, brindando múltiples posibilidades de ganar.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que este chance no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores han incorporado este horario como un momento fijo dentro de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

En conclusión, el Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más representativos del país. Su variedad de modalidades, la claridad de sus reglas y la facilidad para reclamar los premios lo convierten en una opción preferida para quienes buscan iniciar el día con emoción y la ilusión de una buena fortuna.