Asesinan a profesor en un colegio; su hermano gemelo protagonizó dura escena

Conmoción en la comunidad educativa de Piura, en Perú, luego del asesinato de un profesor en inmediaciones de la institución donde trabajaba desde hace más de tres décadas. El crimen, ocurrido a plena luz del día, no solo generó indignación por la forma en que fue perpetrado, sino que también conmovió profundamente por la reacción del hermano gemelo de la víctima, cuyas palabras se viralizaron en redes sociales.

La víctima fue identificada como Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, docente del área de Educación Física del colegio Parcemón Saldarriaga. El ataque se registró sobre la 1:00 de la tarde del viernes 19 de diciembre, cuando el profesor se desplazaba en su vehículo tras haber participado en una chocolatada navideña organizada por la comunidad educativa.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al docente y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata. El hecho ocurrió en los exteriores del plantel, ante la sorpresa y el temor de quienes se encontraban en el sector.

Rodolfo Otero contaba con más de 30 años de servicio y era ampliamente reconocido por su compromiso con la formación de niños y adolescentes. Dictaba clases a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como a primero y segundo de secundaria. Su fallecimiento generó un profundo impacto entre colegas, alumnos y padres de familia.



Sin embargo, uno de los momentos más desgarradores se produjo tras conocerse la reacción de su hermano gemelo, quien, visiblemente afectado, rompió en llanto al enterarse del asesinato y exigió justicia a las autoridades. En un video que rápidamente se difundió en plataformas digitales, el hombre rompió en llanto.

“La vida me dio un gemelo. Ustedes han nacido solos, yo nací acompañado, con el mejor hombre, muy querido por todos. ¿A quién le hizo daño mi hermano?”, manifestó entre lágrimas, mientras cuestionaba la violencia que acabó con la vida del docente. Las imágenes se volvieron virales y ya suman millones de reproducciones.

A la tragedia se suma un detalle que ha generado aún más conmoción: el crimen ocurrió el mismo día del cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval. Horas antes del ataque, el profesor habría compartido en redes sociales una fotografía junto a un mensaje de agradecimiento dedicado a ella.