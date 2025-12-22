En vivo
Asesinan a profesor en un colegio; su hermano gemelo protagonizó dura escena

Asesinan a profesor en un colegio; su hermano gemelo protagonizó dura escena

El ataque se registró cuando el profesor se desplazaba en su vehículo tras haber participado en una chocolatada navideña.

