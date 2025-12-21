Video: francesa habló sobre el sabor de los aguacates y causó controversia

En redes sociales es cada vez más común que se viralicen videos de extranjeros opinando sobre distintos aspectos de Colombia, desde la gastronomía hasta la cultura y los viajes. En esta ocasión, la protagonista fue una creadora de contenido francesa que generó controversia tras referirse al sabor y la calidad de los aguacates colombianos que se comercializan en Europa.

Se trata de Victoria Fenart, una influencer francesa casada con un colombiano, quien se ha hecho conocida por compartir experiencias sobre la vida, la comida y las costumbres del país. En uno de sus recientes videos, Fenart habló del aguacate que se exporta desde Colombia hacia Francia y aseguró que el producto que llega al mercado europeo es muy diferente al que se consume directamente en territorio colombiano, tanto en sabor como en textura.

“Colombia, te amo mucho, pero deja de mandar tus aguacates a Francia, por favor. Los ‘made in Colombia’ viajaron muchísimo, están duros como una piedra y tienen un sabor horrible”, expresó la joven en la grabación. Según explicó, el principal problema es que el fruto no alcanza un punto de maduración adecuado tras el largo proceso de transporte, lo que afecta considerablemente su calidad final.

La creadora de contenido también afirmó que la diferencia es evidente frente al aguacate fresco que probó durante su estadía en Colombia y aprovechó para resaltar lo que, desde su perspectiva, es una de las grandes ventajas del país: la posibilidad de acceder a alimentos más naturales y frescos. “Colombianos, estén felices con sus aguacates, su naturaleza, sus frutas y sus verduras caseritas y nacidas en el país, porque aquí es durísimo comer saludable”, añadió.



Algunos usuarios coincidieron con su opinión sobre las dificultades de conseguir productos frescos en Europa, otros defendieron la calidad del aguacate colombiano y señalaron que el problema radica en la maduración. Comentarios como “déjelos madurar y estarán deliciosos”, “el aguacate Hass es colombiano” o “envuélvalo en periódico y déjelo uno o dos días” se multiplicaron en la publicación, que ya supera las 129.000 reproducciones.