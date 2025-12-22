En vivo
Blindan al Huila con más de 2.900 soldados para las fiestas de fin de año

Blindan al Huila con más de 2.900 soldados para las fiestas de fin de año

Los militares entre suboficiales y soldados profesionales se encentran distribuidos en los cascos urbanos, vías y áreas rurales donde se han registrado problemas de orden público.

