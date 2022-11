El Estado de Derecho ha fenecido en Venezuela: Luis Lacalle

Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, se refirió en diálogo con El Radar a la crisis en Venezuela y las salidas que le quedan al Gobierno de Maduro, pero en primer lugar aclaró que la difícil situación en el vecino país “es un tema interno de los venezolanos, tenemos que respetar lo que ellos decidan”.



Lacalle opinó que “el Estado de Derecho ha fenecido en Venezuela, toda vez que las mínimas condiciones para él se han dejado de cumplir”, pues la legitimidad democrática tiene dos vertientes.



Explica que “la primera es la legitimidad de origen, es decir, los mandatarios deben ser elegidos en elecciones libres con competencia libre para todas las opiniones. Luego, y no menos importante, es la legitimidad de ejercicio, es decir, el poder político no se puede ejercer de cualquier manera”.



En ese sentido, indica que, por ejemplo, “las asambleas legislativas del poder judicial solamente pueden actuar de manera reglamentada con ciertas formas que incluso a veces la gente menosprecia. Pero las formas son parte del ritual para quien tiene el poder momentáneamente lo ejerza legítimamente”.



Reitera Lacalle que las condiciones para el Estado de Derecho en Venezuela “ha caducado, el presidente Maduro ya no tiene legitimidad de ejercicio y lo ha dicho y lo ha hecho a ojo de todo el mundo como que no le importara”.



Para subsanar esa situación “estaba el revocatorio, pero quedó para atrás (...) Ahora, para subsanar está, primero que no haya presos políticos como señal de que el poder más poderoso es el del poder ejecutivo, con toda la fuerza a su orden”.



Y es que para el exmandatario uruguayo Maduro parece “empecinado en dar una salida que no es lógica ni la verdaderamente legítima”, y declaró su preocupación por “la presencia de agentes de otro país en la organización interna del estado venezolano. La presencia cubana debe cesar, si es que es cierto lo de la no intervención y que queremos que sean los venezolanos los que decidan, tiene que cesar la injerencia directa que tiene el régimen castrista aún en la organización gubernamental del estado venezolano”.