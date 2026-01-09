“Nadie que tenga un detenido en Venezuela sabe qué está pasando”: esposa de Perkins Rocha

La incertidumbre sigue marcando la vida de las familias de los presos políticos en Venezuela. Así lo expresó en Mañanas 10:30 María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, quien aseguró que, pese a los anuncios oficiales sobre excarcelaciones, no existe información clara ni directa para quienes tienen a un familiar detenido.

“Absolutamente nada”, respondió Cipriani al ser consultada sobre si había recibido alguna comunicación oficial tras el anuncio hecho por Jorge Rodríguez. Según explicó, ya habían pasado casi 24 horas desde ese pronunciamiento y nadie del régimen se había comunicado con ella para confirmar si su esposo sería liberado o no.

“La opacidad es absoluta. Yo creo que nadie en este momento en el país que tenga un detenido puede decir que sabe exactamente qué está pasando”, afirmó.

La esposa de Rocha explicó que, hasta ahora, la información que circula proviene de vías extraoficiales, principalmente de organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento a la situación de los presos políticos.



De acuerdo con esos reportes, se habla de entre ocho y once personas excarceladas. “Seguros, seguros, los cinco que fueron enviados a Colombia y Enrique Márquez y Biaggio Pilieri”, señaló, precisando que estos dos últimos compartían celda con su esposo en el Helicoide.

Cipriani confirmó que hasta el día anterior Perkins Rocha permanecía detenido en ese centro de reclusión, aunque aclaró que hoy no puede asegurar su paradero porque no ha vuelto a tener contacto con él.

Relató que habló con su esposo a través de una videollamada desde el Helicoide, una modalidad que, según dijo, solo empezó a darse desde hace alrededor de mes y medio, con una frecuencia de dos o tres veces por semana. Antes de eso, aseguró, no había ningún tipo de comunicación.

Durante esas llamadas, explicó, no se abordan temas políticos. “Él está vigilado allí donde está”, dijo, y agregó que las conversaciones se limitan a asuntos familiares. Recordó además que pudo abrazar por primera vez a su esposo 14 meses y 11 días después de su detención.

Sobre la salida de Márquez y Pilieri, Cipriani indicó que no conoce detalles del procedimiento de excarcelación. Señaló que escribió a las esposas de ambos para felicitarlas y respetar el momento del reencuentro, luego de meses de angustia compartida.

“No había espacio para la culpa, porque son meses muy duros”, relató, y añadió que ellas le manifestaron que seguirán acompañándola en el proceso, porque consideran que “todos deben estar” en libertad.

En el plano personal, describió el impacto emocional que ha vivido su familia. “Vivimos todos con la vida en pausa y todos presos con Perkins: él tras las rejas y nosotros afuera, pero presos, rehenes”, afirmó.

Contó que, al conocerse las primeras listas de excarcelados, sintió esperanza, pero que con el paso de las horas y la falta de claridad, esa sensación se fue apagando. “No sabemos si terminó, si va por la mitad, si son 7 o 400 o 900. No se sabe nada”, insistió.

Finalmente, Cipriani expresó que confía en que este proceso desemboque en liberaciones plenas y no solo en excarcelaciones. Según dijo, estas últimas dejan a las personas con derechos restringidos y bajo la amenaza de volver a prisión.

“Yo le estoy apostando a que aquí se den las liberaciones, que cuando Perkins salga del Helicoide salga con todos sus derechos íntegros”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: