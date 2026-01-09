Provea asegura que solo el 1 % de los presos políticos en Venezuela han sido excarcelados

La organización venezolana de derechos humanos Provea aseguró que, hasta el momento, solo ocho presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, una cifra que representa cerca del 1 % de las más de 900 personas detenidas por razones políticas en el país, afirmó Óscar Murillo, coordinador de Provea, en Mañanas Blu.

Murillo explicó que la cifra ha sido confirmada por Provea junto con otras organizaciones aliadas que hacen seguimiento permanente a la situación de los presos políticos. “Hemos confirmado ocho excarcelaciones. Es una cifra bastante baja con respecto al anuncio que ayer hizo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez”, señaló.

Según el defensor de derechos humanos, la diferencia entre el anuncio oficial y lo que realmente ha ocurrido puede explicarse porque se trató de un anuncio de carácter político que aún no ha sido ejecutado por completo por las autoridades competentes.

En ese proceso, dijo, intervienen el Ministerio Público, los tribunales y los cuerpos de seguridad, que deben emitir y ejecutar las boletas de excarcelación. A esto se suma, según Murillo, la “improvisación y la opacidad” que históricamente han rodeado este tipo de anuncios en Venezuela.



El coordinador de Provea advirtió que la falta de información clara ha generado una fuerte angustia entre los familiares de los detenidos. “Hay una gran incertidumbre porque no hay un número exacto dado por las autoridades”, afirmó, al tiempo que recordó que el anuncio inicial hablaba de un “buen número” de personas que serían liberadas, algo que incluso fue mencionado por el presidente de Estados Unidos en una entrevista reciente.

En ese contexto, Murillo se refirió a la lista de supuestos liberados que comenzó a circular desde el mediodía del jueves. Según explicó, esa lista no tiene respaldo oficial y es consecuencia directa de la falta de transparencia institucional.

“Cuando no hay rendición de cuentas, estos anuncios terminan siendo irresponsables”, dijo, insistiendo en que lo deseable habría sido la publicación de un listado oficial por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario para reducir la tensión de los familiares.

Murillo también recordó que los presos políticos no se concentran únicamente en centros emblemáticos como el Sebin o el Helicoide, en Caracas. “Hay más de 900 presos políticos en el país, muchos de ellos en comisarías y comandos en el interior”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de Eduardo Torres, integrante de Provea, detenido en la cárcel de Yare, donde, según dijo, no ha habido ninguna información sobre posibles excarcelaciones.

Sobre el hecho de que el anuncio haya sido realizado por el presidente del Poder Legislativo y no por el sistema judicial, Murillo consideró que responde a una decisión política previamente acordada.

A su juicio, esto podría estar relacionado con intentos de proyectar legitimidad del Parlamento venezolano, cuya elección ha sido cuestionada por la falta de verificación de los resultados de las presidenciales de 2024.

El coordinador de Provea no descartó que el retraso en una eventual excarcelación masiva obedezca a tensiones internas dentro del régimen. Recordó que, incluso en el pasado, la liberación de presos políticos ha requerido complejas negociaciones internas.

