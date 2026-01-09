En vivo
Antioquia  / Tras quejas de docentes, Fomag anunció que Cooperativa de Hospitales Cohan entregará medicamentos

Tras quejas de docentes, Fomag anunció que Cooperativa de Hospitales Cohan entregará medicamentos

De acuerdo con la SuperSalud, en diciembre hubo 2.445 reclamaciones en salud en el país, de las cuales 1.469 corresponden al departamento.

