Tras quejas de docentes, Fomag anunció que Cooperativa de Hospitales Cohan entregará medicamentos

Tras quejas de docentes por falta de entrega de medicamentos con el operador anterior, Fomag anunció que desde este viernes será la empresa Cohan el prestador de este servicio en Antioquia.

Las fallas en la entrega de medicamentos a los docentes y a sus familias, hoy en día atendidos bajo el nuevo modelo de salud con el Fomag, fueron una de las principales alertas en Antioquia para esta población.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en diciembre se registraron 2.445 reclamaciones en salud en el país, de las cuales 1.469 correspondieron al departamento, lo que representa el 60 % del total.

Además, el 52 % de esas quejas estuvieron relacionadas directamente con problemas en la dispensación de medicamentos.



Ante la situación, desde este viernes 9 de enero será la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN) la que asumió la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los docentes y sus familias afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en el departamento.

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, señaló que esta medida hace parte del plan de fortalecimiento de la red farmacéutica en los territorios y responde a la necesidad de corregir de manera inmediata los problemas evidenciados.

“en Antioquia en la cooperativa de hospitales de Antioquia en la dispensación de medicamentos. Esto hace parte de un plan para materializar la garantía del derecho que tienen todos los afiliados del FOMAC en la dispensación de medicamentos y en la entrega de medicamentos para su bienestar”, dijo.

También se indicó que en caso de haber faltantes, Cohan gestionará entregas posteriores para garantizar la continuidad de los tratamientos, pero en los docentes sigue habiendo dudas con los medicamentos que quedaron sin entregarse por parte del prestador anterior. Así lo contó una docente afectada.

“Con la farmacia anterior no nos entregaban todos los medicamentos, entonces quedaban una manada de pendientes. Entonces, improvisar con otras empezar de cero. Sí, listo, nos entregan los medicamentos que nos receten a partir de la fecha, pero entonces, ¿qué va a pasar con los medicamentos que tenemos pendientes? Muy complicado”, relató.

Por lo pronto, la Fiduprevisora indicó que COHAN operará con una red de servicios farmacéuticos propios y en convenio con hospitales asociados en los 125 municipios de Antioquia, beneficiando a 97.044 afiliados. Los puntos de atención propios son en Apartadó, Bello, Caucasia, Envigado, Itagüí, La Ceja, Medellín (una sede en El Poblado y otra en el barrio Colombia), Puerto Berrío, Rionegro y Turbo.

En cuanto a detalles de la atención, esta será de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Adicionalmente, prometen implementar un sistema de turnos presenciales y virtuales para agilizar la atención y reducir los tiempos de espera.

