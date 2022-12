El ‘Garganta profunda’ de los Papeles de Panamá rompe su silencio

El diario alemán "Süddeutsche Zeitung", primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos opacos en paraísos fiscales, publicó el "manifiesto" en el que su fuente anónima explica los motivos de su proceder. (Lea también: ¿No entiende el caso de Panama Papers? Un experto se lo explica )

"No trabajo para ningún Gobierno ni agencia de inteligencia, ni de forma directa, ni como empleado, ni como contratado, y nunca lo he hecho", afirma la fuente anónima para asegurar que no difundió los documentos con una motivación política, sino simplemente "por la dimensión de las injusticias que describían".

Aunque las denominadas empresas pantalla no son ilegales por definición, destaca, son usadas para muchos delitos graves, más allá de la evasión de impuestos.

"Decidí exponer ante la opinión pública a Mossack Fonseca (el bufete panameño propietario de los documentos) porque pensé que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder por su papel en estos delitos, de los que sólo algunos han salido a la luz", añade. (Lea también: Más de 850 colombianos estarían involucrados en escándalo de ‘Papeles de Panamá’ )

También considera escandaloso "lo que está permitido", pero acusa al bufete panameño de "haber violado de forma consciente y reiterada" leyes en todo el mundo.

El filtrador asegura que de los papeles de Panamá podrían derivarse "miles de procesos" si las autoridades judiciales tuvieran acceso a ellos, pero no cuestiona la decisión del "Süddeutsche Zeitung" y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) de no facilitárselos. (Lea también: Empresas de Waked podrán operar hasta que haya evidencias: procurador de Panamá )

"Yo, sin embargo, estaría dispuesto a cooperar con las autoridades judiciales en el marco de mis posibilidades", manifiesta antes de denunciar cómo otros filtradores en Estados Unidos y en Europa han visto sus vidas "destrozadas" tras haber sacado a la luz actividades presuntamente delictivas.

Tras citar, entre otros, los casos del exanalista de la CIA Edward Snowden, asilado en Rusia tras desvelar detalles de los programas de espionaje de EEUU, o de Antoine Deltour, juzgado en estos momentos en Luxemburgo por difundir el escándalo fiscal LuxLeaks, reclama inmunidad para quienes filtren comportamientos criminales.

"Mientras los gobiernos no garanticen protección legal a los denunciantes, las autoridades judiciales seguirán dependiendo de sus propias fuentes de información o de la cobertura de los medios de comunicación", advierte.

Reclama además a la CE, al Parlamento británico y al Congreso estadounidense que den pasos para poner fin a los abusos que permite la opacidad de los registros empresariales en todo el mundo.

Tras denunciar la inacción de muchos gobiernos ante los papeles de Panamá, la fuente anónima del diario alemán considera que también han fallado los bancos y las autoridades fiscales, el poder judicial, los abogados y los medios de comunicación, muchos de los cuales han rechazado informar del caso.

A su juicio, el "deterioro ético" de la sociedad es total y el sistema llamado capitalismo es en realidad una "esclavitud económica", un sistema en el que los esclavos no saben que lo son.

En el pasado, concluye, los sistemas tributarios y las desigualdades desembocaron en revoluciones aplacadas militarmente, pero hoy el mundo disfruta de capacidad ilimitada de almacenamiento de datos digitales y de conexiones globales gracias a Internet.