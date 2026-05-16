Confirman deportación de Alex Saab para que responda ante la justicia de Estados Unidos

El colombo-venezolano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser presuntamente una de las personas encargadas de manejar recursos del gobierno de Nicolás Maduro, será deportado en las próximas horas a territorio estadounidense.

Según el comunicado difundido por el gobierno venezolano, el empresario ya no se encuentra recluido en El Helicoide y está previsto que salga del país en las próximas horas.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

De acuerdo con el documento, la deportación se realizó porque Saab es señalado por presuntos delitos en Estados Unidos: "La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".



Es importante recordar que en 2021 fue extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos tras ser acusado de participar en un esquema de lavado de dinero que habría movilizado alrededor de 350 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.

Posteriormente, en diciembre de 2023, Saab fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas impulsado por la administración de Joe Biden.

Tras su regreso a Venezuela, fue recibido públicamente por Maduro y designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

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En febrero de este año comenzaron a surgir reportes sobre una nueva detención de Saab en Caracas, en medio de una operación conjunta entre autoridades venezolanas y organismos estadounidenses, incluyendo el FBI.

Aunque inicialmente hubo versiones contradictorias y desmentidos por parte de su entorno, distintas fuentes internacionales señalaron que Washington esperaba la entrega del colombiano.

El empresario colombo-venezolano Alex Saab ya está en proceso de extradición este sábado desde Caracas hacia Estados Unidos, en un operativo coordinado por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.

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Se prevé que Alex Saab sea presentado nuevamente ante una Corte de Distrito Federal para responder por investigaciones relacionadas con lavado de dinero y corrupción.

En desarrollo...

