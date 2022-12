El humor político desarma a los dictadores: humorista venezolano

En la mañana de este domingo estuvo en Mundo Blu Luis Chataing, humorista venezolano e integrante de una de las emisoras sacadas del aire por el Gobierno de Nicolás Maduro hace un par de horas, la 92.9 FM.



“Comencé a trabajar en La 92.9 FM hace 25 años, era una emisora con formatos novedosos y joviales. Desde que llegó Hugo Chávez a la Presidencia la emisora comenzó su batalla por seguir siendo independiente. Con lo que pasó en los últimos días, con el cierre de Caracol TV, RCN TV, La 92.9 FM y Mágica FM, solo se le pisó el acelerador a una descompensación que viene a travesando el país”, dijo Chataing.



Aunque La 92.9 FM era una emisora mayormente de contenido musical y Luis se encargaba de hacer humor lejos de la crítica política, con el tiempo y bajo presión y discrepancias que iba sintiendo con el gobierno chavista, optó por comenzar a hacer sátira política.



“Fui modificando mi humor, lo fui acercando a la política como forma de resistencia. A cualquier presidente dictador en el mundo le duele y es intolerante al humor inteligente, porque pone a la gente a pensar de forma distinta”, apuntó.



El humorista contó además que, mientras realizaba su trabajo como duro crítico del régimen chavista, era fuertemente burlado, pero siempre sin argumentos, pues según él los dictadores se desarman frente al humor y se quedan sin argumentos: “Me perfilaban de payaso porque no tenían cómo responder frente al humor”.



Le puede interesar: Venezuela niega incursión de Guardia Bolivariana en La Guajira.



También dijo que a pesar de la dura situación del país y de la reciente decisión de Maduro de censurar emisoras que no compartan sus ideales, él sabe que todo eso puede aportar y acercar más al pueblo a un pronto desenlace.



“Todo lo que está pasando nos acerca a la realidad más nítida, con la que tenemos que trabajar quienes nos oponemos a todo esto y para que quienes no creían, terminen por creer en lo que pasa y de una vez por todas tomar medidas”, concluyó.



Finalmente, aprovechó para agradecer a la comunidad internacional que ha estado pendiente y ha brindado un apoyo al pueblo venezolano.



Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.