El papa anuncia que no habrá recursos ni concederá gracia a curas pederastas

El papa Francisco anunció que cuando se haya probado que un religioso ha cometido abusos sobre un menor no podrá presentar recurso alguno a su condena y, organismo que creó hace cuatro años para realizar una labor de educación y prevención de los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica.Francisco, que tenía un discurso escrito, lo dejó de lado para hablar "espontáneamente" de algunas de las preocupaciones y acusaciones deEl papa reconoció queDefendió que se ocupe en primera instancia de estos casos la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunquepor lo que se está trabajando para asumir más personal que se ocupe de "clasificar los procesos".El segundo problema del que habló el papa es que en la comisión que se ocupa de los recursos, y entonces se analizan de nuevo todos los aspectos legales, provocando un mayor retraso.Por ello, Francisco, esto sea suficiente para no admitir ningún recurso"., aseveró.y no se la puede perdonar porque "dentro de dos años puede volver a suceder, porque tenemos que meternos en la cabeza que es una enfermedad".Francisco sentenció entonces que aunquenunca la firmará., aseguró.Explicó que él firma las sentencias y confesó que sólo una vez al inicio de su pontificado ante las dos posibilidades de condena para un sacerdote de la diócesis italiana de Crema firmó la más "benévola" pero después el cura reincidió., aseguró.En su discurso también reconoció la ardua labor de esta comisión porque ante este problema"Y cuando la conciencia llega tarde, los medios para resolverlos llegan tarde y yo esto lo sé. La realidad, y lo digo claramente, es que hemos llegado tarde", añadió y

puso como ejemplo la "terrible" práctica de cambiar a los supuestos curas pederastas de lugar.

Francisco tambiény que cuenta entre sus miembros con el religioso colombiano Luis Manuel Ali Herrera o el teólogo argentino Miguel Yáñez.por parte de curas: el inglés Peter Saunders y la irlandesa Marie Collins, pero ambos dejaron la comisión y criticaron los retrasos y denunciaron obstáculos.

