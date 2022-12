El papa dice que "son los comunistas los que piensan como los cristianos"

"Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos sean quienes decidan. No los demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres, que tengan fe en dios o no, pero son ellos a quienes tenemos que ayudar a obtener la igualdad y la libertad", explica Jorge Bergoglio.



Por ello, Francisco espera que los Movimientos Populares, de los que recibió en el Vaticano hace unos días una representación, entren en política, "pero no el politiqueo, en las luchas de poder, en el egoísmo, en la demagogia, el dinero, sino en la alta política, creativa y de grandes visiones".



El pontífice evita hablar del recién elegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asegura que de los políticos le interesa sólo "los sufrimientos que su manera de proceder pueden causar a los pobres y a los excluidos".



Francisco explica que su mayor preocupación es el drama de los refugiados e inmigrantes, y reitera que es necesario "abatir los muros que dividen, intentar aumentar y extender el bienestar, y para ellos es necesario derribar muros y construir puentes que permitan disminuir las desigualdades y dar más libertad y derechos".



Sobre los presuntos "adversarios" que tiene en el seno de la Iglesia, asegura que no les llamaría así y que "la fe une a todos, aunque naturalmente cada uno ve las cosas de manera diferente".