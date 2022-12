El papa reconoce que los escándalos alejan a los fieles de la Iglesia

El papa Francisco reconoció en un encuentro con jóvenes de varias Iglesias cristianas en Tallin, durante su viaje por los países bálticos, que a la juventudFrancisco mantuvo un encuentro en la Iglesia luterana de Kaarli, en la capital estoniaque se define no creyente y donde los católicos son un 0,5 %, cerca de 6.000 y los luteranos un 10 %.El papa habló de algunas de las conclusiones sobre lo que piensa la juventud de la Iglesia ya publicadas en eldel próximo Sínodo, que comenzará el 3 de octubre."Los jóvenes no nos piden nada porque no nos consideran interlocutores significativos para su existencia. Algunos incluso, piden que los dejemos en paz, sienten la presencia de la Iglesia como algo molesto y hasta irritante",

dijo al citar el "Instrumento de Trabajo" del Sínodo.

Y agregó:El pontífice habló también de la desconfianza de los jóvenes ante los adultos."Muchos pedís que alguien os acompañe y os comprenda sin juzgar y que sepa escucharos, como también que responda a vuestros interrogantes", dijo.Admitió que las Iglesias cristianas"Hoy aquí deseo deciros que queremos llorar con vosotros si estáis llorando,, les dijo.Reiteró, como se lee en el documento preparativo del Sínodo, que los jóvenes quieren unaCitó una canción de una cantante de Estonia Kerli Koiv tituladaUn sentimiento de cuando "se termina el amor de sus padres,"Pareciera que el amor ha muerto, pero nosotros sabemos que no", les dijo .





