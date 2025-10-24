El polémico nuevo salón de baile de la Casa Blanca llevará el nombre de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea bautizar con su nombre el polémico salón de baile, valorado en 300 millones de dólares, que se construirá en el sitio de la demolida Ala Este de la Casa Blanca, derruida esta semana, según informó la cadena ABC.

De acuerdo con funcionarios anónimos citados por ese medio, el mandatario llamará al salón como: "Presidente Donald J. Trump".

En una conferencia de prensa del jueves, Trump había sido cuestionado por periodistas sobre cómo nombraría al nuevo salón y respondió que no entraría en esos detalles por el momento.

Toda el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida esta semana para construir el salón de 8.000 metros cuadrados que tendrá capacidad para 900 personas y que podría ser inaugurado en 2026, durante la conmemoración de los 250 años de fundación de Estados Unidos.



Trump reunió a decenas de magnates y empresas de tecnología para financiar la obra de 300 millones de dólares, y durante una cena con los patrocinadores declaró: “este es el precio de tener acceso al presidente”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para abordar la delincuencia en Washington, D. C. Foto: AFP

La casa Blanca publicó una lista con los patrocinadores del nuevo salón y entre ellos destaca el nuevo embajador en España, Bejamín León, propietario de una empresa de servicios de salud basada en Florida.

En la lista también se encuentran empresas tecnológicas como Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros magnates como el petroleo, Harold Hamm, financista de las campañas políticas de Trump.

La demolición del Ala Este causó polémica esta semana por el valor histórico del lugar. Fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval.

Inicialmente era una estructura sencilla de dos pisos, que fue ampliada en 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, con la incorporación de un búnker subterráneo.

A lo largo de su historia, el Ala Este ha servido como entrada formal para visitas oficiales, espacio para eventos sociales, sede de la oficina de las primeras damas, función que comenzó con Eleanor Roosevelt, y donde se encontraba la sala de cine utilizada por la familia presidencial.