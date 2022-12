Elecciones de Constituyente no tuvieron los controles necesarios: rector del CNE

El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Luis Emilio Rondón, anunció que las elecciones del 30 de julio no tuvieron los controles necesarios.



Para Rondón, existe una duda razonable en cuanto a la cantidad de personas que votaron en la Constituyente del pasado domingo, esto luego de lo que se conoció por parte de Smartmatic, la empresa que controla las máquinas electorales en Venezuela.



El funcionario insistió que se debe suspender el proceso de juramentación y entrega de credenciales a los constituyentes y permitir una revisión exhaustiva de las actas de votación.



“Estas auditorías deben hacerse de manera abierta y pública al país, con la participación de expertos conocedores de la materia e independientes”, aseguró.



Cabe recordar que el pasado martes, el rector del CNE había asegurado que faltaban auditorías por hacerle al proceso, y que por eso no avalaba el resultado.



-El ministro de Defensa dijo en Barranquilla que hay peligro de que las relaciones, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo se deterioren si no se hace nada en la erradicación de cultivos ilícitos.



-Sigue la tensión en el Congreso tras los cambios en el gabinete del Gobierno. La bancada del Centro Democrático, que no avala los proyectos de paz tramitados por fast track, es la única que está completa en la discusión del proyecto que busca ampliar la planta de personal de la UNP.



-En audiencia que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá, los cinco exdirectivos de Reficar se declararon inocentes.



-La Fiscalía pidió el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra el coronel Francisco Peláez, señalado de participar en la compra irregular de drones que servirían para labores de inteligencia en la Policia de Transito.



-El Ejército Nacional reveló que hay presencia de cultivos ilícitos en países de Centroamérica para el procesamiento de cocaína.



-El Gobierno Nacional advierte tranquilidad frente a los reparos de la, Unicef, la Procuraduría y Defensoría del Pueblo en torno a amnistías por el delito de reclutamiento de menores.



-El Ministerio de Salud quiere que ADRES, el banco de la salud, sea ejemplo en el manejo de recursos económicos en el país.



-Este miércoles se definirá el sexto equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Águila con el compromiso entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín.



-La Alcaldía de Bogotá presentará esta semana tres importantes proyectos al Concejo de la ciudad, entre ellos está el parqueo en vía y la reactivación económica del Centro tecnológico e interactivo Maloka.



