Trump insta a Biden a revelar toda la información sobre los negocios de su familia

El presidente de EEUU, Donald Trump , exhortó al candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, a revelar toda la información sobre los negocios de su familia.

Joe Biden debe revelar de inmediato todos los correos electrónicos, reuniones, llamadas telefónicas, transcripciones y registros relacionados con su implicación en los negocios de su familia y el tráfico de influencias a lo largo del mundo, incluida China y Rusia urgió Trump al intervenir este miércoles en un mitin de campaña en Des Moines, estado de Iowa

A tres semanas de las elecciones en EEUU, The New York Post revivió la supuesta implicación del entonces vicepresidente Joe Biden en los negocios de su hijo Hunter, que en mayo de 2014 se incorporó a la junta directiva de la compañía de gas ucraniana Burisma Group con un sueldo de 50.000 dólares mensuales.

El miércoles, el periódico publicó un correo electrónico de abril de 2015, en el que un asesor de la junta de Burisma, llamado Vadim Pozharski, agradece a Hunter Biden por invitarlo a una reunión con su padre en Washington. Sin embargo, The New York Post no especifica cuándo estaba programada dicha reunión, o si llegó a celebrarse.

Representantes de la campaña de Biden afirmaron que el encuentro nunca tuvo lugar, mientras que el bando rival acusó al candidato demócrata de haber "mentido al pueblo estadounidense".