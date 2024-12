Ella es la colombiana que propuso ejecuciones públicas de inmigrantes en EE.UU.

No es la primera vez que Valentina Gómez está en el ojo del huracán por sus posturas de extraña derecha en Estados Unidos, pero sí es la primera vez que sus acciones trascienden y llegan noticias hasta su país, Colombia.

En un video que colgó en su cuenta de X (antes Twitter) Gómez, una joven política de origen colombiano, propuso la ejecución pública de inmigrantes, que según ella, "viole o mate a un estadounidense".

Lo más grave es que ella es quien sostiene un arma y le dispara en la cabeza a un muñeco de trapo que simula a un inmigrante. Una acción que ha sido ampliamente rechazada en redes sociales.

Es así de simple: ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o mate a un estadounidense dijo la colombiana en el video.

Incluso sobre ese episodio el presidente Gustavo Petro comentó en X: "Ella no es solo estadounidense fascista. Es colombiana. Y siendo migrante lo que quiere es desatar el odio a los migrantes. La mayoría de los estadounidenses son asesinados por estadounidenses".

Ella no es solo estadounidense fascista. Es colombiana. Y siendo migrante lo que quiere es desatar el odio a los migrantes. La mayoría de los estadounidenses son asesinados por estadounidenses. pic.twitter.com/vmDOj23FQv — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 24, 2024

¿Quién es Valentina Gómez, la política colombiana en EE.UU.?

Valentina Gómez, una inmigrante colombiana de 25 años y empresaria en el sector inmobiliario, ha generado polémica en su carrera política. Tras postularse sin éxito en las primarias republicanas para secretaria de Estado en Missouri, ahora busca un lugar en el Congreso representando al estado de Texas.

Con un discurso abiertamente provocador, Gómez ha mostrado en sus redes sociales una fuerte inclinación por las armas, compartiendo contenido que resalta su afición por ellas. Sin embargo, su notoriedad creció en mayo de 2024 cuando se viralizó un video en el que realizó comentarios ofensivos hacia la comunidad LGBT.

En el clip, afirmó: “En Estados Unidos, puedes ser lo que quieras. Así que no sean débiles y homosexuales. Mantente firme”, según un artículo del The New York Times.

La controversia continuó en febrero del mismo año, cuando publicó un video quemando libros LGBTQ utilizando un lanzallamas casero, acción que justificó como una expresión de rechazo a lo que considera una "agenda débil". Posteriormente, en marzo, afirmó que los países que prohíben los lanzallamas son también "débiles y gays". Desde entonces, la frase homofóbica ha sido adoptada como un eslogan recurrente en su campaña.

Gómez se presenta como una candidata disruptiva que apela al electorado conservador más radical, pero sus declaraciones han desatado intensos debates sobre los límites del discurso político.