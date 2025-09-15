Embajada confirma que hombre que murió en explosión de bar en Madrid era colombiano

El hombre de 52 años fallecido en la explosión registrada el pasado sábado en un bar de Vallecas, un barrio obrero del sureste de Madrid, era colombiano, según informaron a EFE fuentes de la embajada y el consulado de Colombia en Madrid.

🇪🇸 | Madrid, 13 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital.



👉El suceso tuvo lugar… pic.twitter.com/41HQ9CeX9S — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 13, 2025

El colombiano, del que no han proporcionado más detalles, murió el sábado en el incidente, en el que también hubo al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, aunque su cuerpo no fue ubicado hasta la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional realizaran una nueva búsqueda entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar 'Mis Tesoros', situado en ese edifico.

❗️🇪🇸 - Explosion in Madrid Bar Injures 21 People



According to La Razón, an explosion occurred at Mis Tesoros bar in Madrid, Spain. Authorities report that 21 people were injured, with three in critical condition.



The cause of the explosion remains unknown. pic.twitter.com/0PxtNs49Yz — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación.