Embajador Milton Rengifo sería el representante del Gobierno en posesión de Nicolás Maduro

El vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, confirmó que el embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo , será el representante oficial del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 10 de enero.

Esta decisión se produce en medio de la controversia internacional por los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, cuya legitimidad ha sido cuestionada por diversos sectores dentro y fuera del país vecino.

La presidenta de México también enviará una representación

La gobernante mexicana hizo este anuncio en su conferencia matutina, sin dar más detalles, cuestionada por una periodista de Telesur sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión de Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en Estados Unidos.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general", declaró Sheinbaum en el Palacio Nacional.

La gobernante mexicana había negado apenas el 13 de diciembre haber recibido una invitación para asistir al acto protocolario del 10 de enero en Venezuela, donde el abanderado de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, también asegura que tomará posesión.

Sheinbaum anunció desde el 15 de octubre que su Gobierno mantendría una postura "imparcial" sobre la crisis poselectoral de Venezuela distinta a la que tienen Colombia y Brasil.