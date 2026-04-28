En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Coosalud
Atentados Cauca
Amenazas a candidatos
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo

Emiratos-Arabes-Petroleo-AFP.jpg
Emiratos Arabes Petróleo
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Riad, y de la alianza OPEP+, de la que también forma parte Rusia, a partir del 1º de mayo, anunció este martes la agencia de prensa emiratí.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó la agencia Wam.

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad