Blu Radio OPEP
OPEP
-
Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo
La agencia señaló que esta decisión es impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".
-
Joe Biden pide producir más petróleo en Estados Unidos
La petición la hizo luego de confirmar que su Gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los precios.
-
G7 pide a países productores de gas y petróleo "aumentar entregas" para soportar subida de precios
La invasión rusa de Ucrania causa "fuertes repercusiones en los mercados internacionales de la energía", lo que representa un aumento del precio del petróleo, del gas e, incluso, del carbón.
-
Petróleo Brent, de referencia para Colombia, alcanzó los 138 dólares
Esta nueva subida del Brent se produce después de que Estados Unidos dijera este fin de semana que analiza con la Unión Europea (UE) prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia,
-
Putin, Trump y rey saudí apoyan acuerdo sobre el recorte de producción petrolera
Putin y Trump también mantuvieron una conversación telefónica por separado.
-
OPEP+ acuerda recorte de petróleo de 9,7 millones de barriles diarios
Lo que se busca es estabilizar el precio en el mercado del petróleo.
-
La OPEP+ negocia un recorte de 10 millones de barriles para mayo y junio
Estos recortes serían aparte de los que se esperan de países como Brasil, Noruega y EEUU.
-
Productores de petróleo se reúnen para frenar desplome de precios por COVID-19
La reunión debe allanar el camino para un "acuerdo justo que restablezca el equilibrio de los mercados petroleros".
-
Ecopetrol anuncia recortes a inversiones y gastos tras el desplome del crudo
Aunque la petrolera colombiana es capaz de dar utilidades con un barril de petróleo en 30 dólares, decidió madrugarle a la crisis.
-
Venezuela y Arabia Saudita hunden la producción de petróleo de la OPEP en marzo
Venezuela, inmersa en el caos político y económico y afectada por grandes apagones, produjo 289.000 barriles diarios menos que en febrero.