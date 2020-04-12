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OPEP

  • Emiratos-Arabes-Petroleo-AFP.jpg
    Emiratos Arabes Petróleo
    Foto: AFP
    Mundo

    Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo

    La agencia señaló que esta decisión es impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

  • Joe Biden - extracción petrolera
    Joe Biden - extracción petrolera
    Foto: AFP, referencia
    Economía

    Joe Biden pide producir más petróleo en Estados Unidos

    La petición la hizo luego de confirmar que su Gobierno continuará utilizando las reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los precios.

  • Petróleo
    Petróleo
    Foto: referencia AFP
    Mundo

    G7 pide a países productores de gas y petróleo "aumentar entregas" para soportar subida de precios

    La invasión rusa de Ucrania causa "fuertes repercusiones en los mercados internacionales de la energía", lo que representa un aumento del precio del petróleo, del gas e, incluso, del carbón.

  • 25836_Petróleo / Foto: -AFP-
    Petróleo / Foto: -AFP-
    Economía

    Petróleo Brent, de referencia para Colombia, alcanzó los 138 dólares

    Esta nueva subida del Brent se produce después de que Estados Unidos dijera este fin de semana que analiza con la Unión Europea (UE) prohibir la importación de petróleo procedente de Rusia,

  • 360238_Vladimir Putin, Donald Trump y rey Salman bin Abdulaziz / Fotos: AFP
    Vladimir Putin, Donald Trump y rey Salman bin Abdulaziz / Fotos: AFP
    Mundo

    Putin, Trump y rey saudí apoyan acuerdo sobre el recorte de producción petrolera

    Putin y Trump también mantuvieron una conversación telefónica por separado.

  • 316801_Blu Radio. Petroleo // Foto: Referencia AFP
    Blu Radio. Petroleo // Foto: Referencia AFP
    Economía

    OPEP+ acuerda recorte de petróleo de 9,7 millones de barriles diarios

    Lo que se busca es estabilizar el precio en el mercado del petróleo.

  • 316801_Blu Radio. Petroleo // Foto: Referencia AFP
    Blu Radio. Petroleo // Foto: Referencia AFP
    Economía

    La OPEP+ negocia un recorte de 10 millones de barriles para mayo y junio

    Estos recortes serían aparte de los que se esperan de países como Brasil, Noruega y EEUU.

  • 319803_Blu Radio // Petroleo // Foto: Brent
    Blu Radio // Petroleo // Foto: Brent
    Mundo

    Productores de petróleo se reúnen para frenar desplome de precios por COVID-19

    La reunión debe allanar el camino para un "acuerdo justo que restablezca el equilibrio de los mercados petroleros".

  • 315508_Blu Radio. Ecopetrol. Foto: Ecopetrol
    Blu Radio. Ecopetrol. Foto: Ecopetrol
    Economía

    Ecopetrol anuncia recortes a inversiones y gastos tras el desplome del crudo

    Aunque la petrolera colombiana es capaz de dar utilidades con un barril de petróleo en 30 dólares, decidió madrugarle a la crisis.

  • 328630_Blu Radio. Petroleo. Foto: Referencia AFP
    Blu Radio. Petroleo. Foto: Referencia AFP
    Mundo

    Venezuela y Arabia Saudita hunden la producción de petróleo de la OPEP en marzo

    Venezuela, inmersa en el caos político y económico y afectada por grandes apagones, produjo 289.000 barriles diarios menos que en febrero.

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