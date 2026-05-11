Ajustes de cuentas entre bandas prenden las alarmas por homicidios en Bucaramanga

La creciente ola de homicidios relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre estructuras delincuenciales encendió las alarmas de las autoridades y la comunidad en Bucaramanga y su área metropolitana, donde en los últimos meses se han registrado varios asesinatos de personas presuntamente vinculadas con actividades de microtráfico, hurto y otros delitos.

Los casos más recientes evidencian un patrón violento que, según información recopilada por las autoridades, estaría relacionado con retaliaciones entre bandas criminales, cobro de deudas y disputas por el control del tráfico local de drogas.

En Betulia y Florián, Santander, capturan a dos hombres por el delito de tráfico de estupefacientes. Tenían en su poder una gran cantidad de dosis de marihuana y base de cocaína #VocesySonidos pic.twitter.com/4ViD3BoCrx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 10, 2026

Entre las víctimas aparecen personas conocidas con los alias de “Junior”, “Polo”, “Brayan”, “Johan”, “Sonia”, “Ronald”, “Enano” y “Llorón”, asesinadas entre febrero y abril en sectores como Norte, Girardot, Comuneros, Cristal Bajo, barrio Bucaramanga y la avenida La Rosita.

Incluso, el fin de semana dos hermanos fueron asesinados a tiros por un sicario frente a una vivienda del barrio Villa Helena, al norte de al capital santandereana.



"Tienen antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes, hurto y receptación. Uno de ellos tenía un brazalete del Inpec", dijo el coronel Héctor García de la Policía Mettropolitana de Bucaramanga.

Asesinan a dos hermanos frente a su casa en Bucaramanga; ya investigan el crimen #VocesySonidos https://t.co/NNnkWuFSSf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 9, 2026

De acuerdo con reportes judiciales y policiales, varios de los fallecidos tenían antecedentes o investigaciones por delitos como microtráfico, hurtos, porte ilegal de armas y receptación. En algunos casos, las autoridades señalan que las víctimas hacían parte de redes dedicadas a la comercialización de estupefacientes o estaban involucradas en disputas criminales.

Capturan a dos hombres que tenían en su poder dos revólveres en Bucaramanga. El operativo de la @PoliciaBmanga se realizó{o cerca al estadio Américo Montanini. "Tienen antecedentes judiciales", dijo el coronel Héctor García #VocesySonidos pic.twitter.com/v6qiEWRv71 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 10, 2026

Uno de los hechos que más preocupa a las autoridades es que varios de estos homicidios han ocurrido en plena vía pública y en zonas residenciales, aumentando el riesgo para la población civil. Además, algunos ataques sicariales se han registrado cerca de establecimientos comerciales y sectores de alta circulación de personas.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía adelantan investigaciones para establecer las conexiones entre los diferentes crímenes y determinar si existe una reorganización de estructuras delincuenciales en la ciudad y municipios cercanos.

Expertos en seguridad advierten que el aumento de homicidios selectivos refleja una disputa por rentas ilegales derivadas del microtráfico y otras economías criminales, fenómeno que también afecta a Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

"Desde hace mucho tiempo estos homicidios por ajustes de cuentas entre delincuentes se vienen presentando todas las semanas. Eso generá una percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Hay un incremento alto en el tráfico de estupefacientes", aseguró el analista Julio Acelas.

Capturan a dos delincuentes por los delitos de hurto de motocicletas y porte ilegal de armas de fuego. La @PoliciaBmanga realizó los operativos en Floridablanca y Piedecuesta #VocesySonidos pic.twitter.com/zsHQ8QvbiI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 9, 2026

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Las autoridades han insistido en que gran parte de los asesinatos registrados recientemente corresponderían a enfrentamientos entre actores vinculados a actividades ilícitas. Sin embargo, líderes sociales y ciudadanos han manifestado preocupación porque la violencia termina impactando la seguridad general de la ciudad y genera temor entre la población.

En medio de este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar actividades relacionadas con expendio de drogas, extorsión y presencia de estructuras criminales, mientras avanzan operativos para contener el incremento de homicidios y hechos violentos en el área metropolitana de Bucaramanga.