Bandas criminales están sometiendo a la esclavitud sexual a niñas y mujeres en Buenaventura

Tras conocerse cifras alarmantes sobre casos de reclutamiento y violencia sexual contra mujeres, especialmente menores de edad, en el Distrito especial de Buenaventura, por parte de estructuras ilegales, se evidenció la necesidad de crear herramientas que permitan proteger a las niñas.

Fabio Cardozo, jefe negociador del Gobierno nacional en la Mesa Sociojurídica en Buenaventura, denunció que estos casos incrementan, especialmente durante los fines de semana.

“Nosotros tenemos denuncias de niñas que se las llevan los fines de semana, eso se llama esclavitud sexual. También hay casos de menores reclutadas a la fuerza por bandas, obligadas a hacer mandados o sometidas a violencia física y directa, incluso, en situaciones donde pierden la vida. Este cuadro, esta realidad siniestra y dantesca, tiene que desaparecer de nuestro horizonte”, afirmó el vocero.

Ante este panorama, se firmó un acuerdo orientado a eliminar las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.



El vocero aseguró que las bandas delincuenciales, conocidas como Los Shottas y Los Chiquillos, ya se comprometieron con la iniciativa, mientras que aún está pendiente la adhesión del grupo denominado Los Espartanos.

“Dos de los actores ya nos hicieron llegar sus respectivos comunicados de compromiso. Estamos esperando el tercero, pero hemos conversado con ellos y creemos que también hay voluntad. Finalmente, los tres actores que operan criminalmente en Buenaventura van a refrendar este acuerdo”, explicó Cardozo.

El acuerdo surge como resultado de un trabajo colectivo liderado por mujeres del territorio, quienes durante años han denunciado estas formas de violencia y buscan prevenir este tipo de hechos, así como garantizar la protección de niñas y adolescentes en la región.

