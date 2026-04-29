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Tres militares heridos en hostigamiento a la Armada en zona rural de Buenaventura, Valle

Los uniformados fueron evacuados hacia un centro asistencial en Buenaventura, donde actualmente reciben atención médica especializada. Según el reporte oficial, se encuentran fuera de peligro.

Hostigamiento armado deja tres militares heridos en Bajo Calima
Armada de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Un suboficial y dos infantes de marina resultaron heridos tras un hostigamiento a tropas de la Armada Nacional en el corregimiento de Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque se presentó en medio de operaciones militares, cuando fueron atacados por hombres fuertemente armados, pertenecientes a grupos armados que delinquen en la zona.

"Una unidad de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 fue blanco de un hostigamiento por parte de presuntos integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la región. Ante el ataque, las tropas reaccionaron de manera inmediata para repeler la agresión", dice el comunicado.

Los tres militares lesionados fueron evacuados hacia un centro asistencial en Buenaventura, donde actualmente reciben atención médica especializada. Según el reporte oficial, se encuentran fuera de peligro.

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"Actualmente, los uniformados reciben atención médica especializada y se encuentran fuera de peligro. La Institución Naval reafirma su compromiso de continuar adelantando operaciones sostenidas en el Pacífico colombiano, con el fin de velar por la seguridad", puntualiza el comunicado.

Este hecho vuelve a poner en evidencia las condiciones de seguridad en zonas rurales del Valle del Cauca, donde persisten acciones de grupos ilegales que afectan tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

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