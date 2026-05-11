Policía y comunidad recuperan Lago de las Babillas en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantó una jornada de limpieza y recuperación ambiental en el Lago de las Babillas, ubicado en el sector de Lagos del Cacique.

Durante la intervención, uniformados y miembros de la comunidad realizaron labores de aseo, ornato y descontaminación del ecosistema, con el propósito de preservar este espacio natural y proteger las diferentes especies de fauna que habitan en la zona.

Según informó la institución, en el lago habitan animales silvestres como babillas, iguanas, tortugas, peces y ardillas, además de aves como mirlas, azulejos y canarios costeños, que encuentran en este lugar un entorno natural para su conservación.

Las actividades incluyeron recolección de residuos y adecuación de áreas verdes, buscando recuperar las condiciones ambientales del lago y fomentar el cuidado de este pulmón ecológico de Bucaramanga.



El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, destacó la importancia de proteger estos espacios naturales y fortalecer la cultura ambiental entre los ciudadanos.

“Cuidar nuestros entornos naturales también es construir seguridad y convivencia. Invitamos a toda la ciudadanía a proteger estos espacios, respetar la fauna y contribuir con pequeñas acciones al cuidado del medio ambiente”, señaló el oficial.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la comunidad para evitar arrojar residuos en fuentes hídricas y promover acciones de conservación que permitan garantizar la protección de los ecosistemas urbanos de la capital santandereana.