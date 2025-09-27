Empresario puso una bomba a sus extorsionadores en su propia casa: todo quedó en video

Un empresario decidió enfrentar de manera extrema a un grupo de extorsionadores que lo venía amenazando de muerte. El resultado fue trágico: cinco personas perdieron la vida tras la activación de un explosivo en su vivienda y negocio, mientras intentaban atacarlo.

El hecho ocurrió en Perú, donde los delincuentes exigían pagos periódicos bajo la modalidad de “cobro de piso”. Cansado de las amenazas y la presión constante, el hombre preparó una trampa que quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en su edificio y en su negocio.

El video que circula en redes muestra a los atacantes subiendo por las escaleras, algunos con el rostro cubierto y armados con fusiles de alto calibre. Intentan forzar la cerradura y se preparan para abrir fuego contra el empresario.

Sin embargo, en cuestión de segundos, la explosión sorprende a los intrusos y los envuelve en llamas. Otra toma muestra cómo el interior de la vivienda queda completamente destruido en segundos.



Este es el video de la explosión:



In Arequipa, Peru, five extortionists died due to a device explosion in a businessman's shop. The group forcibly entered to attack him after he refused to pay extortion fees, following months of threats and financial pressure. pic.twitter.com/g0ESM7uFLd — Cartel Watch (@CartelWatchNet) September 27, 2025

Los cinco extorsionadores murieron de manera inmediata, según confirmaron medios locales. Todo apunta a que el detonante del enfrentamiento fue la negativa del empresario a pagar las cuotas que el grupo criminal le exigía. Hasta el momento, no se reportan más víctimas.

El hecho ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que el empresario actuó en legítima defensa y aplauden su acción, otros critican la decisión y la califican como un exceso de violencia. Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades legales.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de comerciantes y empresarios frente a la criminalidad organizada. Además, evidencia los riesgos de tomar medidas extremas por cuenta propia, dejando un precedente que continuará generando opiniones divididas. Las imágenes de la explosión y el ataque siguen circulando en internet, causando conmoción y debate sobre seguridad y justicia.