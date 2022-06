"En la región ha primado la ideología por encima de temas como la economía": analista política

El gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, esto, porque considera que "no respetan" la democracia.

María Teresa Aya, analista y docente internacionalista, habló en Sala de Prensa sobre la Cumbre de las Américas y las repercusiones que tendrá en la geopolítica de la región.

“La cumbre de las Américas fue un regalo que dejó Trump, pero es de esos regalos que viene con veneno… Se sabía que iba a haber muchos problemas, sin contar los que ha habido en el primer año de Biden. Entre los problemas grandes está la lista de invitados”

: indicó Aya.

La internacionalista recalcó que la Cumbre se creó en los años 90 para defender la democracia y ahí se firmó la Carta Democrática de América Latina, por eso es tan importante los países invitados que asistan.

“Somos una región perfectamente heterogénea y dejamos que el tema de la ideología se interponga, muchas veces me preguntan por qué no podemos tener una Unión Europea en América Latina y lo que pasa es que somos naciones un poco más jóvenes que las europeas y hemos dejado que el tema de la ideología es primordial por encima de temas como la economía, el comercio, una posible relación con Asia; es decir no hemos sobrepasado esos primeros momentos de nuestra infancia política”, resaltó.

Aya resaltó el momento difícil del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por el tema de Venezuela y lo que representa en que temas petroleros. Además, indicó que un tema trascendental en esta Cumbre será, evidentemente, la guerra en Ucrania.

