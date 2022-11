En un abrir y cerrar de ojos, este héroe cambió el destino de un niño que iba a morir

Un video de la cadena CCTV registró el momento en que un transeúnte evitó que un niño de 2 años muriera tras caer de un quinto piso.

El caso se registró en la ciudad de Yining, en el noroeste de China, cuando el pequeño cayó desde una ventana en un edificio de apartamentos. En medio de la tensión, testigos empezaron a gritar y alertar y fue Tonik Turghanbek quien tomó el papel de héroe y sin pensarlo dos veces extendió sus brazos para salvarlo.

Debido a la velocidad a la que caía el pequeño, Turghanbek no pudo sujetar al niño, pero sí amortiguar su caída salvándole la vida.

Al final, el pequeño resultó ileso mientras que el valiente héroe salvador logró reconocimiento en redes sociales por su maniobra.

“En el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé. No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y Los rescatistas estaban todos aquí”, dijo Turghanbek a la cadena CCTV.

“Había mucha gente. Las personas mayores no se atrevieron a salvar al niño. Una mujer quería hacerlo, pero Turghanbek era joven, y salió corriendo de su auto después de escuchar los gritos. Atrapó al niño a tiempo", dijo un testigo.

El pequeño, según un médico que lo atendió, salió sano y salvo del episodio.