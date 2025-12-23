En video policía le salvó la vida a una bebé: estaba en estado crítico

Lo que para muchos habría terminado en una simple infracción de tránsito, incluso en una multa costosa, se transformó en una escena que hoy recorre el mundo. Un policía de Nueva York reaccionó en cuestión de segundos y logró salvar la vida de una bebé que se estaba ahogando dentro de un vehículo detenido. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la rapidez y sangre fría del uniformado.

El episodio ocurrió el pasado 10 de diciembre, en medio de una jornada marcada por una fuerte congestión vehicular en la ciudad estadounidense. Un policia del Departamento de Policía de Nueva York detectó un BMW negro que circulaba a alta velocidad por la calle Park River, una conducta que obligó al agente a interceptar el vehículo. Quienes presenciaron la escena pensaron que se trataba de un procedimiento de tránsito más. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado en cuestión de segundos.



Policía de Nueva York salvó la vida de una bebé: todo quedó en video

Al descender del vehículo oficial, el policía se acercó al conductor, quien se mostraba visiblemente alterado. En medio de la confusión, el hombre le explicó que su hija, una bebé de apenas unos meses de nacida, se estaba ahogando. Sin dudarlo, el agente abrió la puerta del automóvil y sacó a la menor de inmediato.

La bebé, vestida con un conjunto rosado, presentaba claros signos de asfixia. Ante la mirada atónita de otros conductores y peatones, el policía inició maniobras de primeros auxilios en plena vía pública. El momento fue captado por varios celulares, aunque uno de los videos sería el que más tarde se viralizaría en redes sociales.



El accionar del uniformado evitó lo que pudo haber sido una tragedia. La intervención se dio en segundos clave, justo cuando la menor se encontraba en estado crítico y sin poder respirar con normalidad.

Maniobras de primeros auxilios marcaron la diferencia en el rescate

El protagonista de este rescate fue el detective Michael Greaney, un agente con 17 años de servicio en el NYPD, quien se dirigía a su oficina cuando notó la conducción imprudente del vehículo. Al entender la gravedad de la situación, Greaney actuó de inmediato.

Publicidad

El detective introdujo la mano en el automóvil, levantó a la niña y comenzó a darle golpes firmes en la espalda, aplicando maniobras de emergencia con precisión. En cuestión de segundos, la bebé logró expulsar el objeto que obstruía su garganta y volvió a respirar con normalidad.

La tensión se mantuvo durante varios minutos, hasta que un pediatra que transitaba por la zona se detuvo al ver lo ocurrido. Tras examinar a la menor, confirmó que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente, el padre de la bebé informó a las autoridades que su hija continuaba en buen estado de salud.

El rescate fue grabado por una usuaria de TikTok, quien compartió el video sorprendida por la escena. “Pensábamos que alguien estaba siendo detenido, pero el bebé se estaba ahogando todo el tiempo”, escribió al publicar el clip, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y mensajes de agradecimiento.

Publicidad

La actuación de Greaney fue reconocida por el propio Departamento de Policía de Nueva York y por sus compañeros. Scott Munro, presidente de la Asociación de Detectives, destacó la calma y rapidez del agente bajo presión, subrayando que este tipo de respuestas reflejan la preparación y el compromiso de los policías en situaciones críticas donde cada segundo cuenta.