En video quedó grabada profesora que pateó a una niña de 5 años

La violenta agresión de una profesora en contra de una pequeña estudiante de 5 años quedó registrada en video. Según la madre de la niña, el colegio no hizo luego de que denunciara los hechos.

Le puede interesar: Profesor envenenó 23 niños en un jardín

Publicidad

Los hechos se registraron en la escuela primaria Bluejacket Flint del condado de Johnson (Kansas, EE.UU.). De acuerdo con la versión de la mamá, los hechos se dieron el pasado 21 de febrero, pero durante varias semanas las autoridades del plantel evitaron contestar sus quejas y solo supo la verdad al revelarse una grabación de seguridad.

Según la mujer, que omitió identificarse para proteger a su hija, cuando fue a recoger a la niña ese día se encontró con que tenía un moretón en un brazo del cual culpó a su profesora.

"No me gusta mi maestra. Ella es muy mala. Me golpeó en el brazo", le habría dicho la niña a la mamá, según la denuncia.

Desesperada ante la falta de explicaciones, la acudiente empezó a registrar todas las llamadas a la institución para tener un registro de cara a aclarar lo sucedido.

El descaro de la agresora fue tal que una vez confrontada por la mamá negó todo e intentó culpar a la pequeña del golpe.

Publicidad

“No me sorprende que ella tenga algunas marcas. Estaba gateando en la estantería, tiene una mancha roja en el brazo. No me parece raro porque se metió en esa estantería. Quiero decir, [la niña] me dio una patada un par de veces. Estaba alcanzando la estantería sacando libros y había esas cosas de metal, metal divisor de libros. Dije que no podemos hacer eso. Así que me puse de pie alrededor de ella para que si tira algo no rompa algo”, aseguró la maestra sin el menor asomo de vergüenza como consta en grabaciones reveladas por la cadena estadounidense KCTV5.

Fue semanas después, gracias a las presiones de la mamá, que el colegio tuvo que revelar la impactante grabación donde se aprecia a la mujer asestar un puntapié a la niña, sin el menor asomo de arrepentimiento.

Publicidad

“Cuando vi el video fue desgarrador”, narró la mamá de la pequeña. A KCTV5.

Contrario a lo que aseguró la maestra, la niña no estaba insoportable ni cosa parecida. Por el contrario, lo único que hizo fue negarse a hacer fila con el resto de sus compañeros y se escondió detrás de un estante mientras los niños salen de la biblioteca. Es en ese momento cuando la agresiva profesora la agarra de un brazo, la tira al suelo y le asesta un puntapié en la espalda.

La profesora fue suspendida por los hechos y el colegio aseguró que manejó con diligencia las denuncias una vez conoció las imágenes.

La madre de la niña podría presentar cargos, de acuerdo con lo que defina la oficina local del Fiscal.



Publicidad