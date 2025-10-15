En video un hombre orinó en plena misa: fue necesario purificar el altar

El Vaticano fue escenario de un hecho insólito que rápidamente dio la vuelta al mundo. Durante una misa en la Basílica de San Pedro, un hombre fue captado por turistas mientras orinaba cerca del altar mayor, uno de los lugares más sagrados del catolicismo.

El incidente ocurrió el pasado viernes y generó conmoción entre los asistentes. La situación llegó a oídos del papa León XIV, quien ordenó realizar un acto de reparación para purificar el altar profanado. El responsable, identificado como ciudadano de Kosovo, fue detenido por la seguridad del Vaticano y entregado a las autoridades italianas.

Aunque no hubo daños materiales, el acto fue considerado una grave ofensa a los sentimientos religiosos. Las imágenes, registradas por visitantes, se viralizaron rápidamente en redes sociales, causando indignación entre creyentes y turistas.

📹📸 An unidentified tourist climbed onto the main altar during a holy mass at St. Peter's Basilica in the Vatican, one of the holiest sites in the world, on Friday and urinated on it in front of hundreds of visitors. pic.twitter.com/SJ1mJdJMfU — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) October 12, 2025

El papa ordenó un rito de purificación en la Basílica de San Pedro

Según medios como Il Tempo, el papa León XIV se declaró “conmocionado” por lo ocurrido y pidió realizar una ceremonia de reparación dirigida por el cardenal Mauro Gambetti. Durante el rito se recitó el Credo, se roció el altar con agua bendita y se elevaron oraciones de perdón por la profanación.

Este tipo de ceremonias son habituales cuando se cometen actos ofensivos dentro de templos sagrados, ya que en la liturgia católica el altar representa a Cristo. “Era necesario purificar el lugar antes de reanudar las misas sobre la tumba del apóstol San Pedro”, explicó el Vaticano.

El suceso reavivó el debate sobre la seguridad en la Basílica, que cada año recibe más de diez millones de visitantes. Algunos feligreses cuestionaron cómo el hombre logró acercarse al altar sin ser detenido antes.



Actos de vandalismo previos en el Vaticano

Este no es el primer incidente de este tipo en la Basílica de San Pedro. En febrero de 2025, un ciudadano rumano derribó seis candelabros sobre el altar, causando daños valorados en más de 30.000 euros. En 2023, otro hombre se desnudó frente al altar con la frase “Salven a los niños de Ucrania” escrita en la espalda, en protesta por la guerra.

Tras estos repetidos actos, la Gendarmería Vaticana anunció que reforzará los controles de ingreso y aumentará el número de guardias en las zonas cercanas al altar.