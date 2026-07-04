En video: un robot golpea a varias personas en su primer día de trabajo en una oficina

A lo largo de la historia, la evolución de la tecnología ha estado marcada por avances sorprendentes que transforman la vida cotidiana. Sin embargo, como ocurre con casi toda innovación en sus primeras etapas, los desarrollos iniciales suelen tener fallas, comportamientos inesperados o incluso riesgos.

Desde los primeros automóviles hasta los sistemas de inteligencia artificial actuales, cada nuevo invento atraviesa un proceso de ajuste y perfeccionamiento antes de alcanzar su pleno potencial.

Robot golpea a varias personas en su primer día de trabajo

En este contexto, un hecho llamó la atención, pues un incidente reciente captado en video mostró cómo un robot protagoniza una escena fuera de lo común durante lo que sería su primer día en un entorno de oficina.



Según la información difundida en redes sociales, el robot entra a una habitación aparentemente alterado o fuera de control, generando tensión entre las personas presentes.

Antes de su ingreso, una mujer logra esconderse para evitar el comportamiento errático de la máquina. Una vez dentro, el robot comienza a actuar de manera agresiva, lanzando movimientos bruscos e incluso golpes, lo que obliga a varios presentes a reaccionar rápidamente.

Dos hombres intentan contenerlo, sujetándolo con esfuerzo para evitar que alguien salga herido.

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En medio de esto, la mujer comienza a grabar con su celular al robot que, al parecer se le activó el modo de artes marciales, pues comienza a hacer ese tipo de movimientos frente a todos.

El raro momento, causó sorpresa, nerviosismo e incluso algunas risas por parte de quienes estaban en el lugar. Además, deja ver que la integración de robots en espacios humanos aún debe mejorar.