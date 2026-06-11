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Blu Radio  / Sociedad  / Robot camarero pierde el control y se pone a bailar mientras rompe platos en un restaurante

Robot camarero pierde el control y se pone a bailar mientras rompe platos en un restaurante

La máquina estaba organizando platos y otros utensilios cuando comenzó a moverse de manera extraña mientras trataba de hacer sus labores en el establecimiento.

robot pierde el control en restaurante.jpg
Robot pierde el control en restaurante.
Fotos: captura de video en Instagram.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Los robots humanoides y de servicio cada vez son más comunes en restaurantes, hoteles y otros negocios alrededor del mundo. Aunque están diseñados para facilitar tareas y mejorar la atención al público, en algunas ocasiones pueden presentar fallas inesperadas que terminan generando situaciones de preocupación.

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Eso fue precisamente lo que ocurrió en un restaurante asiático, donde un robot camarero protagonizó una escena que se volvió viral en redes sociales.

Robot camarero pierde el control y se pone a bailar

De acuerdo con las imágenes, el robot estaba frente a lo que parece ser una barra organizando platos y otros utensilios, cuando comenzó a moverse de manera extraña mientras trataba de hacer sus labores en el establecimiento.

Pero, lo que parecía ser una falla menor, terminó convirtiéndose en un momento caótico, pues la máquina empezó a bailar de forma errática, golpeando objetos a su paso y provocando que varios platos terminaran en el suelo completamente destrozados.

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Robot pierde el control y comienza a bailar en restaurante.
Foto: captura de video en redes.

La situación llamó la atención de trabajadores y clientes que observaban sorprendidos cómo el robot continuaba moviéndose sin control, con los brazos en todas las direcciones, frente a la barra.

Según se aprecia en imágenes, tres empleados intentaron detener al robot para evitar más daños. Sin embargo, pasaron varios segundos antes de que lograran frenar sus movimientos, el robot siguió girando y bailando.

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Uno de los detalles que más comentarios generó en redes sociales fue la camiseta que llevaba puesta el robot. Mientras causaba destrozos dentro del local, la prenda mostraba una frase que decía: "Soy bueno".

El contraste entre el mensaje y lo que estaba ocurriendo en ese momento provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes compartieron bromas sobre la escena.

robot pierde el control en restaurante (2).jpg
Empleados intentaron detener al robot para evitar más daños.
Foto: captura de video en redes.

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