En vivo: Chris Brown se atrinchera en su mansión durante incursión de Policía

El artista fue denunciado por una mujer mediante una llamada a las autoridades, en que lo acusó de amenazarla con un arma de fuego.

Más temprano, la policía de Los Ángeles (LAPD) informó que oficiales de la división de homicidio y robos fueron a la casa del cantante tras recibir una llamada de una mujer "pidiendo ayuda" cerca de las 03H00 de la mañana (10H00 GMT).

Horas más tarde, desde su casa, Brown publicó videos en Instagram en los que buscaba identificarse con el movimiento Black Lives Matter, que condena la violencia policial contra los negros.

"Tienen que parar con este juego en el que me presentan como el malo, como si me estuviera volviendo loco. No es así", dijo Brown en uno de los videos.

"Cuando consigan una orden para lo que necesiten hacer, van a entrar aquí (a mi casa) y no van a descubrir nada, idiotas", añadió.