Encuentran artefacto explosivo en el vehículo del hombre que participó en el tiroteo en Sidney

La Policía de Australia confirmó este domingo que el tiroteo ocurrido en una concurrida playa de Sídney, que deja hasta ahora 12 personas fallecidas y 29 heridas, fue clasificado oficialmente como un ataque terrorista. De acuerdo con las autoridades y el Gobierno australiano, el atentado estuvo dirigido contra la comunidad judía, lo que elevó el nivel de alerta en todo el país.

El hecho se registró en el parque Archer, contiguo a la playa de Bondi, uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad. En ese lugar se encontraban cerca de mil personas que se preparaban para el inicio de la festividad de Janucá, una de las celebraciones más importantes para la comunidad judía. El ataque generó pánico entre los asistentes y una rápida evacuación de la zona.



Ataque terrorista en Sídney: lo que confirmaron las autoridades

Según información confirmada por la agencia EFE, dos personas estarían involucradas directamente en el tiroteo. Uno de los atacantes fue abatido por la Policía en el lugar de los hechos, mientras que el segundo fue capturado y permanece bajo custodia de las autoridades.

El jefe de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, explicó en rueda de prensa que a las 9:36 de la noche se tomó la decisión de declarar formalmente el hecho como un incidente terrorista. “Se activaron de inmediato protocolos especiales y operativos adicionales para garantizar que no existan amenazas adicionales para la ciudadanía”, señaló el oficial.

Las autoridades reforzaron la seguridad en puntos estratégicos de Sídney, especialmente en zonas frecuentadas por la comunidad judía, centros religiosos y espacios públicos con alta afluencia de personas. Además, se solicitó a la población mantener la calma y reportar cualquier comportamiento sospechoso.



Artefacto explosivo y nueva línea de investigación

En medio de las labores de inspección, las autoridades encontraron un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo vinculado a uno de los sospechosos del ataque. El hallazgo elevó la gravedad del caso y abrió una nueva línea de investigación sobre la posible planificación previa del atentado.

De acuerdo con el medio Noticias Israel, el comisario Mal Lanyon confirmó que el vehículo pertenecía al hombre que fue abatido tras el tiroteo. El artefacto fue desactivado de manera controlada por unidades especializadas, evitando una nueva tragedia.

Las investigaciones continúan para determinar si existieron más personas involucradas, posibles conexiones internacionales y el alcance real de la amenaza. Mientras tanto, el Gobierno australiano reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia y expresó solidaridad con las víctimas y la comunidad judía, que atraviesa horas de profundo dolor tras uno de los ataques más graves registrados recientemente en el país.