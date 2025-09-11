Encuentran sin vida a un hombre en una maleta: familia responsabiliza al Tren de Aragua

Un macabro hallazgo estremeció a San Juan de Miraflores cuando restos humanos descuartizados fueron descubiertos dentro de una maleta y bolsas de plástico en zona rural de Perú.

La víctima fue identificada como Julio César Zapaile Huamán, un joven obrero de 29 años, cuya desaparición había sido denunciada el fin de semana previo al descubrimiento, exactamente el martes 10 de septiembre de 2025.

El cuerpo fue inicialmente encontrado por un reciclador, quien alertó a las autoridades tras hallar un brazo humano, y posteriormente las autoridades confirmaron el hallazgo.

La tragedia se da luego de que sus familiares denunciaran su desaparición tras verlo por última vez cuando se dirigía a una reunión social.

En una entrevista con El Comercio, la madre del joven dijo que: "Se había ido a trabajar a las 8 de la noche, él sale a las 10, toma un carro, y desde ahí no sabemos nada de mi hijo".

La angustia de sus seres queridos se incrementó al recibir una llamada desde su celular solicitando una fotografía de su tarjeta de crédito, con la excusa de que la necesitaba para una transferencia.

Tras negarse, la familia recibió un mensaje en WhatsApp, con una impactante fotografía de un hombre amarrado de manos y, poco después, un mensaje amenazandolos. La familia argumenta que estos actos criminales vinieron del Tren de Aragua.

Habla familia de joven hallado sin vida en una maleta: "No hay nada claro"

Los primeros informes de las autoridades sobre el hallazgo indicaban que había sufrido extrema violencia y que tenía múltiples mutilaciones: el brazo izquierdo cercenado, cortes a la altura de la muñeca y la ausencia de los miembros inferiores.

Las autoridades acordonaron la zona y se encuentran analizando huellas dactilares y revisando cámaras de seguridad para esclarecer el crimen. La principal hipótesis apunta a una vinculación con bandas criminales.

En medio de lágrimas y dolor, la hermana del sujeto dijo: "Mi hermano es tranquilo, él no toma, no tiene vicios, le daba todo a mi mamá, ahora mi mamá se queda sola", dijo.

Imágenes sensibles