Enorme 'pared de lluvia' atrapó a conductores y borró el paisaje en segundos: quedó en video

Aunque muchas personas asocian las tormentas con cambios graduales en el clima, algunos fenómenos meteorológicos pueden desarrollarse con una rapidez sorprendente.

Uno de ellos es la llamada "pared de lluvia", una intensa cortina de precipitación que suele formarse en tormentas fuertes y que puede avanzar rápidamente, reduciendo drásticamente la visibilidad en cuestión de segundos.

Este tipo de eventos ocurre cuando grandes cantidades de agua caen de manera concentrada desde una nube de tormenta. “Impulsada por corrientes de aire descendentes y fuertes vientos, la lluvia puede desplazarse como un muro compacto que parece avanzar sobre el paisaje, generando escenas impactantes y condiciones peligrosas para quienes se encuentran en carreteras o espacios abiertos”, indican entidades del clima.

Así fue el momento en que la lluvia cubrió todo a su paso

Un video grabado en Madison, Alabama, captó el instante en que varios conductores observaron cómo una enorme pared de lluvia se acercaba rápidamente mientras permanecían detenidos en un semáforo en rojo.

Las imágenes muestran que el cielo lucía relativamente despejado a la distancia, pero en pocos segundos una densa masa de lluvia avanzó sobre la vía hasta envolver completamente a los vehículos.

La intensidad de la precipitación fue tal que el paisaje quedó cubierto por una especie de blancura, reduciendo notablemente la visibilidad de quienes transitaban por el lugar.

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En las imágenes también se aprecia cómo la lluvia golpeó con fuerza la carretera y los automóviles, transformando por completo las condiciones climáticas en apenas unos instantes.

🇺🇸 | Los conductores en Alabama observaron cómo una enorme pared de lluvia se acercaba rápidamente hacia ellos mientras estaban parados en un semáforo en rojo, convirtiendo los cielos despejados en una casi blancura total en cuestión de segundos. pic.twitter.com/IcpHyAr4DH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 18, 2026

Este tipo de fenómenos suele ser un riesgo para la movilidad, ya que la reducción repentina de la visibilidad puede dificultar la conducción y aumentar la posibilidad de accidentes. Por esa razón, los expertos recomiendan disminuir la velocidad, encender las luces y, de ser necesario, detenerse en un lugar seguro hasta que las condiciones mejoren.