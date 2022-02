"Es el mismo lenguaje que usaron los alemanes nazis": profesor ruso sobre discurso de Putin

El profesor ruso Vladimir Rubinski, quien tienen nacionalidad colombiana y vive en el país desde 1997, expresó su tristeza por la situación entre Rusia y Ucrania , pues, según dijo, “no hay justificación” para los ataques ordenados por el presidente Vladímir Putin bajo un discurso de “derechos históricos” que reclaman territorios ucranianos como rusos.

“Veo esto con mucha vergüenza. Nunca imaginé esto hasta que me tocó decir en directo en un medio de una agresión de mi país. Me da mucha tristeza que hay gente alrededor del mundo que trata de encontrar explicaciones para dar la razón a Putin, no existe. Vladímir Putin burló el sistema internacional y rechazó por completo todas las reglas de juego establecidas”, comentó en Mañanas BLU.

El profesor Rubinski explicó que Putin justificó la invasión a Ucrania bajo el supuesto “derecho natural que tiene Rusia” sobre dichos territorios, lo que se convierte en un mensaje “psicópata”, pues es lo mismo que hicieron los nazis y desencadenó una guerra.

“Cuando Putin mandó el ultimátum en noviembre estaba demandando que el mundo funcionara según sus reglas de juego, ¿cuáles son? Él quiere que el mundo esté dividido en las esferas de influencias, por eso esas justificaciones históricas. Dice que Rusia tiene el derecho natural sobre estos territorios. Es el mismo lenguaje que usaros los alemanes nazis; parece un discurso de psicópata, pero él lo dijo en su discurso largo de una hora cuando negó la existencia de Ucrania como un estado, está negando los principios básicos”, recalcó.

“No hay justificación. No vivimos en los tiempos de imperio. Él hizo el ataque sobre toda Ucrania, que es un país multiétnico. Lo que hicieron fue empujar, expulsar a los ucranianos que vivieron allá y declarar las regiones que ahora reclaman como solo de los rusos, controlan solo una parte. No existe ninguna justificación”, añadió.