“Es el momento de unificar el país”: ONG Foro Penal sobre futuro de Venezuela

La organización de derechos humanos Foro Penal aseguró que Venezuela atraviesa un punto decisivo para avanzar hacia la liberación de presos políticos y el desmonte del sistema represivo, al considerar que “es el momento de unificar el país”.

Así lo afirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Alfredo Romero, director de la ONG, que desde hace años documenta detenciones arbitrarias y acompaña jurídicamente a víctimas de persecución política.

Romero explicó que, según el registro más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay 806 presos políticos. No obstante, aclaró que la cifra no refleja la magnitud total del fenómeno represivo. “Además de los presos políticos hay más de 9.000 personas con medidas cautelares restrictivas de su libertad”, indicó.

A esto se suman, dijo, ciudadanos perseguidos que no llegaron a ser detenidos y que se vieron obligados a salir del país, con procesos abiertos en su contra.



Al referirse al escenario político actual, Romero sostuvo que la prioridad debe ser el cese de la persecución. “Estamos pidiendo no solo la libertad de presos políticos, sino que cese el sistema represivo en Venezuela. Uno de los pilares fundamentales que sostiene el poder ha sido precisamente la represión”, afirmó.

En su criterio, mientras ese esquema no se desmonte, no es posible hablar de reconciliación ni de un proceso real de unificación nacional.

El director de Foro Penal también cuestionó el papel del sistema de defensa y seguridad del Estado. Señaló que este ha sido utilizado para perseguir al disidente y no para la defensa del país. “Eso implica una reestructuración profunda y pasa por la liberación de presos políticos y la eliminación del sistema represivo”, dijo, al tiempo que planteó la necesidad de una amnistía general como mecanismo para avanzar en ese objetivo.

Sobre la posibilidad de cambios concretos tras el relevo en el poder, Romero afirmó que la organización no ha tenido contacto directo con Delcy Rodríguez, quien asumió tras la salida de Nicolás Maduro.

Sin embargo, expresó expectativas de decisiones inmediatas. “No estamos hablando de esperar un mes o una semana. Esto puede ser inmediato”, señaló. Añadió que entre los detenidos hay 86 presos políticos de nacionalidad extranjera, incluidos colombianos, franceses, alemanes y ciudadanos de otros países, cuya liberación también debería darse.

En cuanto a los centros de reclusión, Romero advirtió que el foco no debe ponerse solo en el cierre de lugares emblemáticos como el Helicoide. “El problema no es el centro físico, sino que no continúe el sistema represivo”, explicó, recordando que existen otras cárceles y centros, incluso clandestinos, denunciados por organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.

Romero precisó que la liberación de muchos presos políticos no requiere necesariamente una ley de amnistía. Según explicó, bastaría con que la Fiscalía retire imputaciones sin sustento.

"Hay personas que llevan más de siete años privadas de libertad sin que haya comenzado un proceso judicial. Eso viola incluso la ley venezolana”, afirmó. En esos casos, dijo, la excarcelación podría ser inmediata.

Finalmente, el director de Foro Penal reconoció que cualquier proceso de reconciliación plantea dilemas complejos. Señaló que, aunque desde los derechos humanos se cuestiona que personas vinculadas al aparato represivo ocupen nuevos cargos, la historia demuestra que los procesos de paz suelen implicar concesiones difíciles.

“La justicia no siempre es absoluta y la paz muchas veces se construye con fórmulas complejas”, concluyó.