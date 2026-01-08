ICE debe salir de la ciudad: activista tras muerte de mujer durante operativo en Minneapolis

La muerte de una mujer de 37 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado una fuerte controversia en Minneapolis y reavivó el debate sobre la actuación de agentes federales en ciudades estadounidenses.

El caso fue abordado en el programa Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, donde intervino Mike Griffin, activista social estadounidense, quien estuvo en el lugar de los hechos pocas horas después de lo ocurrido. Según relató, la víctima, identificada como Renee Nicole Good, era una ciudadana residente en Minneapolis y madre de familia.

“Lo que ocurrió fue que un agente de ICE actuó por fuera de la ley y asesinó a una civil”, afirmó Griffin durante la entrevista. De acuerdo con su versión, la mujer recibió tres disparos luego de que se produjera una confrontación en medio de un operativo federal en la ciudad.

Operativo en Minnesota Foto: captura video

La versión sobre lo ocurrido

Griffin explicó que, según reportes y videos conocidos, la mujer habría bloqueado momentáneamente el paso de los agentes con su vehículo, lo que describió como una protesta pacífica. “Los agentes pudieron rodear el carro, pero en lugar de eso escalaron la situación, sacaron un arma y dispararon”, señaló.



El activista también cuestionó la forma en la que operaban los funcionarios federales. “Tenían el rostro cubierto, no portaban placas visibles ni identificación clara. Están en nuestras ciudades y la gente no sabe quiénes son”, afirmó, al advertir sobre el temor que estos procedimientos generan en la comunidad.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional se indicó que el agente disparó en defensa propia, al considerar que la mujer intentó atropellar a los oficiales. No obstante, Griffin rechazó esa explicación y aseguró que los videos muestran otra secuencia. “Ella estaba dando reversa e intentando salir del lugar. No estaba usando el vehículo como un arma”, sostuvo.

El activista respaldó las declaraciones del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien pidió la salida de ICE de la ciudad. “No solo ICE debe irse, el agente que disparó debe ser imputado lo más pronto posible”, afirmó Griffin, quien indicó que hay una investigación en curso.