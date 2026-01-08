En vivo
Mundo  / ICE debe salir de la ciudad: activista tras muerte de mujer durante operativo en Minneapolis

ICE debe salir de la ciudad: activista tras muerte de mujer durante operativo en Minneapolis

La víctima, identificada como Renee Nicole Good, era una ciudadana residente en Minneapolis y madre de familia.

