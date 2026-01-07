En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ella es Renee Good, la mujer que murió por disparos de agentes migratorios en EEUU

Ella es Renee Good, la mujer que murió por disparos de agentes migratorios en EEUU

Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad