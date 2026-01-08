Encuentran a hombre que cayó al embalse del Quimbo tras escapar de un atraco en Huila

Luego de varias horas de intensa búsqueda por parte de la comunidad y los organismos de socorro, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se lanzó a las aguas de la hidroeléctrica de El Quimbo tras escapar de un posible atraco por parte de hombres armados, en un paraje rural del municipio de El Agrado, en el centro del Huila.

De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil, la víctima fue identificada como Jesús Antonio Canizales Rivera, de 48 años de edad, quien acompañaba a sus familiares Ovier Martínez Vargas y Yineth Soto Sánchez, procedentes de Cartagena del Chairá, Caquetá, quienes, según las autoridades, habrían sido interceptados por desconocidos y posteriormente asesinados.

Felipe Benedetti, funcionario operativo de la Defensa Civil Seccional Huila, dijo a Blu Radio que, tan pronto fueron informados del caso, activaron de inmediato los protocolos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de El Agrado y se iniciaron las labores de rescate.

“Se estableció el apoyo en la búsqueda del señor Jesús Antonio Canizales, quien al parecer huyó y saltó desde el viaducto del embalse de El Quimbo, a una altura aproximada de 30 metros, información que fue suministrada por su hijo de 14 años. El día de hoy, ocho de enero, en horas de la mañana, se logra encontrar el cuerpo del señor, se recupera y se hace entrega a la Sijín para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente”, explicó el funcionario de la Defensa Civil Seccional Huila.



Según información oficial, en este mismo hecho, un menor de 14 años, también familiar de las víctimas, logró escapar del lugar y fue quien dio aviso a las autoridades. El caso continúa en proceso de investigación con el fin de esclarecer los móviles e identificar a los autores materiales.