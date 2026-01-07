En vivo
María Corina Machado dice que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

María Corina Machado dice que su coalición está lista y dispuesta para liderar Venezuela

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", dijo Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS al referirse a los interrogantes que se abren en el país tras la caída de Maduro.

