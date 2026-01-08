Metro publica pliegos para el proceso de consultoría técnica para extensión a calle 100

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) dio un nuevo paso en el proceso para extender la Línea 1 del Metro hasta la calle 100. El pasado 30 de diciembre de 2025, la entidad publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el proyecto de pliego de condiciones para seleccionar al consultor que realizará la evaluación integral de los estudios de factibilidad de esta iniciativa.

Se trata de un proceso de selección abreviada de menor cuantía que busca contratar una consultoría especializada encargada de analizar, desde los puntos de vista técnico, ambiental, social, predial, jurídico, financiero y de riesgos, los documentos presentados por el originador del proyecto. El contrato cuenta con un presupuesto oficial estimado de $4.576 millones y tendrá una duración aproximada de seis meses.

La iniciativa corresponde a una Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) promovida por la empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC), que el 6 de diciembre de 2024 radicó ante la EMB el documento de prefactibilidad para la extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá hacia el norte de la ciudad, específicamente hasta la calle 100.

Tras surtir los trámites administrativos, técnicos, jurídicos y financieros, el proyecto fue presentado el 6 de marzo de 2025 ante el Comité de Asociaciones Público Privadas del Distrito, en conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad. Posteriormente, dicho comité —integrado por las secretarías de Planeación, Hacienda, Jurídica y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor— recomendó otorgar concepto favorable para que CHEC continuara con la estructuración del proyecto en etapa de factibilidad, dada su relevancia para la movilidad de la capital.



Una vez entregados los estudios de factibilidad por parte del originador, estos deberán ser evaluados por el consultor que resulte seleccionado mediante la convocatoria pública. Con base en los resultados de esta evaluación, y si el proyecto resulta de interés para las partes, la EMB podrá dar inicio a un proceso de licitación pública para su eventual adjudicación, en el cual CHEC podrá participar como originador de la iniciativa.

Ante esto, quien propuso desde el concejo y apoyó la iniciativa, fue el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, asegurando que es un proyecto que permitirá conectar el metro con los demás servicios del transporte público.

“Celebramos este proceso que buscará tener verdaderos expertos evaluando las propuestas que una vez sean presentadas serán evaluadas a través de una licitación pública y adjudicadas para garantizar la construcción del metro hasta la calle 100. Esperamos que en el 2032 podamos estar rodando hasta la calle 100, garantizando la conexión con la troncal de la 68, pero también conectando la primera línea del metro con Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos.” Concluyó

Según la Empresa Metro de Bogotá, la extensión de la Línea 1 permitirá descongestionar el nodo de la calle 72 y fortalecer la integración del sistema con otros proyectos estratégicos de transporte. Entre ellos se encuentran la troncal de TransMilenio de la avenida 68 en la calle 100 y la conexión con el Regiotram del Norte en la calle 94 y la NQS, lo que facilitará la distribución de viajes y mejorará la conectividad entre el norte de la Sabana y la red de transporte masivo de la ciudad.