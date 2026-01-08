En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Metro publica pliegos para el proceso de consultoría técnica para extensión a calle 100

Metro publica pliegos para el proceso de consultoría técnica para extensión a calle 100

Con este proceso se espera que sé del concepto favorable, desde los puntos de vista técnico, ambiental, social, predial, jurídico, financiero y de riesgos, los documentos presentados por el originador del proyecto. El contrato cuenta con un presupuesto oficial estimado de $4.576 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad