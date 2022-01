Es legal pagar deudas con favores sexuales: Tribunal Constitucional español no rectifica duro fallo

El Tribunal Constitucional de España se abstuvo de rectificar una sentencia que declaró legal el pago de una deuda monetaria a través de sexo oral.

El caso fue presentado por una mujer que le pidió 15.000 euros prestados a su cuñado y éste poco después le pidió que se los pagara favores sexuales. La noticia fue recogida por medios españoles como ABC .

El caso fue resuelto por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que consideró que el caso no constituía un delito. Es decir, el Tribunal Constitucional no consideró delito el pago de una deuda monetaria a través de relaciones sexuales entre adultos.

“El Tribunal Constitucional no valora si pedir felaciones como medio de pago es ilegal o no, ya que no entra en el fondo del asunto al entender que el recurso presentado contra la resolución de la Audiencia de Palma no se ajusta a lo estipulado por el artículo 49.1 de la Ley Orgánica del propio TC, que obliga a justificar la ‘especial trascendencia constitucional’ para que un recurso sea admitido”, según ABC.

La historia que dio luz a la controversia jurídica tuvo origen en 2019, cuando una mujer de 38 años le pidió al hermano de su expareja, de 58 años, un préstamo de 15.000 euros (unos 60 millones de pesos).

“A los pocos días, según la denuncia, el hombre le dijo que como le había hecho ese favor con el dinero, ella debía hacerle dos o tres ‘biberones’ (felaciones) a la semana. Ambos se vieron en cinco ocasiones para, después de charlar un rato, tener sexo oral en el coche del denunciado”, según ABC.

El caso generó revuelo en círculos judiciales, pero la sección Segunda de la Audiencia de Palma falló que en la insólita petición no hubo delito.

De acuerdo con la acreedora, la petición de su excuñado la intimidó y aseguró que él fue más allá y le propuso “hacer un 69”, según ABC.

En enero de 2020, la mujer aseguró haber recibido una nota de su excuñado, con m3ensajes de acoso, diciéndole que debía cumplir o sería denunciada.

El caso generó disgusto en círculos políticos españoles. La ministra de Igualdad de España Irene Montero, abordó el caso en Twitter, donde reprochó el proceder.

“Una mujer desesperada pide ayuda a su cuñado. Para darle dinero le obliga a ser su ‘fulana’ y hacerle felaciones. Cuando ella no puede más, él amenaza con emprender acciones judiciales contra ella y su hija. Ella denuncia y pasa esto”, reprochó Montero.

