Es suicida que Nicolás Maduro se mantenga donde está: expresidenta Laura Chinchilla

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, habló en Mañanas BLU sobre el anuncio de Venezuela de declararla, junto a otros presidentes latinoamericanos, como personas no gratas en ese país.

La exmandataria explicó que la declaración se dio luego de su asistencia a Venezuela, por invitación del Congreso, a la jornada de consulta popular organizada por la oposición tras la cual “se entregaron unas declaraciones” por parte de los expresidentes asistentes en la que se hacía un llamado a “reconocer la legitimidad de la votación”.

Afirmó que “las cosas se toman según de quien vengan” y al parecer, en Venezuela, con “tan solo” nombrar conceptos como democracia y libertad “es algo ofensivo”. Aseveró que la actitud de Maduro no lo llevará a ninguna parte y es “suicida que se mantenga donde está” pues en Venezuela se ha llegado a un punto de no retorno “ya que la situación no se puede ver como hace 18 meses cuando se podía dialogar”.

Chinchilla dijo que cada vez se suman más sectores al inconformismo contra el Gobierno actual lo cual “está demostrado en el paro que convocaron para este 20 de julio al cual se unen muchas personas”.

