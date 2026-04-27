"Es un círculo vicioso el ataque de Trump a los medios": expresidente del Diálogo Interamericano

Lo que debía ser un fin de semana de gala en Washington D.C. terminó en un operativo de emergencia. Durante los eventos relacionados con la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se registró un tiroteo cerca del hotel Hilton, que obligó a la evacuación inmediata del presidente, el vicepresidente y el gabinete ministerial.

Tras el incidente, la tensión aumentó, debido a una entrevista de Donald Trump con la periodista Nora O'Donnell en el programa 60 Minutes. Cuando se le preguntó sobre el manifiesto del atacante del hotel Hilton, Trump reaccionó de forma agresiva calificando a los periodistas como "personas horribles".

El mandatario acusó a los medios de perseguirlo injustamente, marcando un nuevo episodio de confrontación directa con la prensa.

Michael Shifter, exdirector del Diálogo Interamericano, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y dijo que estos hechos no son aislados. Shifter explicó

que existe una "degradación" profunda en la política estadounidense y un "círculo vicioso" donde los ataques verbales alimentan un clima que facilita la violencia física.



"Lamentablemente, el tono de la política en Estados Unidos ha degradado mucho, ha bajado mucho. Hay un deterioro que genera condiciones que ayudan a explicar por qué estamos viviendo tantos actos de violencia política. Es un proceso de degradación en nuestra política que es muy tóxica, que solamente se va a empeorar si sigue con ese nivel", indicó.



Ataques cruzados

Shifter menciona que, mientras Trump ataca a los medios, figuras de la comunicación también responden con dureza, como ocurrió con las recientes burlas del comediante Jimmy Kimmel sobre Melania Trump.

"Hay que entenderlo como un círculo vicioso, que Trump ataca los medios, él los considera como enemigos del pueblo", aseveró.

Escuche la entrevista aquí: