Espantoso hallazgo en una carretera: a hombre le extirparon el corazón y lo decapitaron

Un horrendo crimen ha conmocionado a la comunidad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, Ecuador, después de que el cadáver de un joven de 26 años, Carlos Alexis Espinoza Macías, que había sido reportado como desaparecido, fuera encontrado sin vida cerca de un sembrado de arroz. Lo que hace que este caso sea aún más espeluznante es que los asesinos no solo lo mataron, sino que le extirparon el corazón y lo decapitaron.

Según los informes de Ecuavisa y las autoridades locales, el joven Espinoza Macías fue asesinado en circunstancias extremadamente violentas, y su cuerpo fue descubierto por campesinos cerca de un cultivo de arroz, en la vía El Guayabo.

Además de la extracción de su corazón y decapitación, los agresores intentaron prender fuego al cuerpo de la víctima, que estaba atado. Las partes cercenadas del cuerpo, incluido el corazón, fueron abandonadas junto al cadáver. Al lado de la escena del crimen, las autoridades encontraron un mensaje escalofriante que decía: "Cero Lobos en Babahoyo". Este mensaje hace referencia a una banda criminal que opera en Ecuador, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible motivo detrás de este atroz homicidio.

Según la familia de Carlos Espinosa, él no tenía deudas pendientes con la justicia, por lo que no lograron entender la razón por la que lo asesinaron. Las autoridades, que aún no han encontrado a los responsables del crimen, revisan cámaras de seguridad para intentar identificar a los sospechosos.

La familia está a la espera de que las autoridades encuentren a los responsables para que se haga justicia y el crimen no quede impune.

