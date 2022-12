“Espero que tiroteen ese lugar”: mensaje premonitorio de masacre en EE.UU.

José Morales, un joven puertorriqueño de 23 años testigo de la masacre, contó en entrevista con Univisión que en la noche del sábado realizó una transmisión en su cuenta de Periscope del show de los drag queens en el club nocturno.

Publicidad

Varios usuarios de redes sociales escribían diversos mensajes durante el streaming de José pero uno de ellos, identificado como @n_eeks, escribió “espero que tiroteen ese lugar” una hora y media antes de que ocurriera el ataque.

Morales narró a Univisión que hacia las 2 de la madrugada del domingo, cuando se disponía a irse del club, empezaron los disparos: "No era una balacera de esas pistolas regulares. Se escuchaba como una pistola automática. Los sonidos fueron horribles. Todas las personas corriendo y sangrando (…) No sabía qué hacer, si esconderme o correr para mi casa. Lo que hice fue esconderme detrás de una muralla a esperar por mi prima".

Publicidad

Tras el trágico episodio, ya en su casa, Morales revisó las imágenes que grabó con su teléfono celular en busca de alguna pista para ayudar a las autoridades en la investigación. En ese momento detectó el mensaje.

Publicidad

"Una de las cosas que me pareció rara es que como una hora y media antes de que se acabe el show me envían un comentario que decía 'I hope that place gets shot up' ("Espero que tiroteen ese lugar"). Eso me llamó mucho la atención".

Este lunes autoridades de Estados Unidos adelantan una exhaustiva investigación que deberá determinar los motivos que llevaron a Omar Mateen, ciudadano estadounidense de padres afganos, a matar a 50 personas y herir a 53, en el emblemático club de la comunidad homosexual en Orlando, sureste de Estados Unidos.

Publicidad

Sin embargo, el grupo Estado Islámico reivindicó el lunes el ataque, especificando que ese "soldado del califato" atacó un "club nocturno de los adeptos de Lot", como se califica a los homosexuales en los textos sagrados.

Publicidad